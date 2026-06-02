В Якутске на неделю перекроют улицу Леваневского из-за капремонта дороги. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске со 2 июня вводится временное ограничение движения транспорта. Проезд перекрыт на пересечении улиц Леваневского и 50 лет Советской Армии, где дорожные службы приступают к капитальному ремонту дорожного полотна. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничение продлится почти неделю - до 7 июня. Все это время водителям придется искать пути объезда проблемного участка и заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попасть в пробку и не терять время.

Городские власти просят автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием.

