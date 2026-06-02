Рейс из Якутска в Олекминск сорвался из-за большой воды и плавающего мусора Фото: Анастасия САВИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский рейс по маршруту Якутск - Олекминск, который предварительно перенесли на 2 июня, окончательно отменен. Причиной стала резко осложнившаяся навигационная обстановка на реке Лене, которая не позволяет обеспечить безопасность судоходства на этом участке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Администрации Ленского бассейна, на отрезке между Якутском и Олекминском сложилась крайне неблагоприятная картина. Уровень воды сохраняется повышенным, а поверхность реки буквально усеяна плавающими предметами - крупным мусором и древесными остатками. В таких условиях гарантировать безопасную перевозку людей невозможно, поэтому выполнение рейса пришлось признать недопустимым. Специалисты оценивают риски как слишком серьезные.

Пассажирам, которые планировали отправиться в Олекминск, рекомендуют следить за дальнейшими изменениями в расписании. Узнать актуальную информацию о возобновлении движения и точном времени отправления можно по телефону справочной службы: (4112) 317-301.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru