Бастрыкин потребовал доклад о дороге в Якутске, которая 13 лет стоит без ремонта

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ситуации с дорожной инфраструктурой в Якутске. Поводом для вмешательства стала информация, появившаяся в соцсетях, о безобразном состоянии дороги на улице Строда, которая фактически превратилась в полосу препятствий. С 2013 года улица находится в непригодном для проезда виде. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Асфальт местами отсутствует полностью, а грунтовое полотно регулярно размывается, создавая опасные условия для водителей и пешеходов. Ситуация резко ухудшилась в этом году во время ремонта канализационного коллектора - после земляных работ на поверхности образовались глубокие ямы, многочисленные колеи и неровности. Проезд транспорта по улице стал не просто затруднен, а по-настоящему небезопасен, при этом многочисленные жалобы людей в местные инстанции годами оставались без ответа. Проведение полноценного капитального ремонта запланировали лишь на 2030 год.

Сейчас по данному факту следственным управлением по Республике Саха организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Виталию Кондратенко доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах, а также отчитаться о мерах по восстановлению прав жителей Якутска на качественную дорожную инфраструктуру. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

