Улицу Ойунского перекроют до 24 июня в Якутске

В Якутске с 3 июня временно перекроют движение по улице Ойунского от дома № 6/1 до пересечения с Октябрьской. Ограничение введут с утра и снимут только 24 июня. В связи с ограничениями изменятся и схемы проезда автобусов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Причина перекрытий - строительно-монтажные работы. Там будут укладывать трубы канализации, водопропускную трубу и футляр для газопровода. Техника займет проезжую часть, поэтому проезд станет невозможен.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты. Объехать закрытый участок можно по соседним улицам. Временные неудобства просят принять с пониманием.

