Хозяйку фермы из Якутии наказали за нелегальных работниц из Средней Азии Фото: УМВД России по Якутии.

На ферме под Якутском сотрудники полиции совместно с инспектором по делам несовершеннолетних нагрянули с проверкой в хозяйство, расположенное на Намском тракте. Выяснилось, что две уроженки одной из республик Средней Азии, имея официальную регистрацию совсем в другом месте, на постоянной основе жили и трудились непосредственно на территории фермы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Особое внимание проверяющих привлекла ситуация с детьми. Одна из женщин проживала на объекте вместе со своим малолетним сыном, при этом не поставила ребенка на миграционный учет. Теперь за это нарушение ей придется отвечать не только по статье о нарушении режима пребывания, но и по административному кодексу за неисполнение родительских обязанностей.

Неприятности ждут не только самих иностранок, но и тех, кто предоставил им кров. В действиях собственника жилого дома на улице Пекарского, где женщины были фиктивно прописаны, полицейские усмотрели признаки преступления. Решается вопрос об открытии дела за фиктивную регистрацию. А в отношении самой хозяйки фермерского хозяйства составлен протокол за то, что она не уведомила миграционные органы о заключении трудовых договоров с иностранными рабочими.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru