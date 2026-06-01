Пьяный водитель врезался в здание суда и попытался сбежать в Якутске. Фото: ГУ ФССП России по Якутии

В Якутске судебный пристав предотвратил побег водителя, который врезался в ограду здания мирового суда. «Тойота» наехала на металлический забор и повредила его. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сразу после столкновения нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но у него ничего не вышло. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Яковлев оперативно среагировал на ситуацию. Он физически не допустил бегства водителя. При этом сотрудник службы действовал грамотно и сдержанно - в ходе задержания не применялась ни физическая сила, ни специальные средства.

При осмотре задержанного выяснилась истинная причина его поспешного отъезда. У водителя были обнаружены явные признаки алкогольного опьянения. Пристав обеспечил его охрану на месте до прибытия экипажа ГАИ. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал - ущерб нанесен исключительно имуществу судебного участка.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru