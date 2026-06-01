Тепло, но дождливо будет в Якутии 2 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

Спокойный день ожидает жителей Якутии 2 июня. По прогнозу синоптиков, ярких катаклизмов не ожидается. На юге, юго-востоке и западе пройдет кратковременный дождь. Чуть хуже будет на юге ночью, где местами сильный дождь обещают синоптики, а в горах - с мокрым снегом. Ветер будет умеренный.

Температура воздуха ночью составит в среднем от +3 до +8 градусов. При прояснениях возможно снижение до -2...+3 градусов. На северо-западе будет от -2 до -7 градусов.

Днем потеплеет до +15...+20 градусов. На северо-западе от +9 до +14 градусов, на севере от +5 до +10, а на побережье от -1 до +4 градусов.

