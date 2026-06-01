Герои мультфильма «Простоквашино» заговорили на якутском языке

В Международный день защиты детей телеканал «Тооку» организовал праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха города Якутска. Главным событием стала презентация известного мультсериала «Простоквашино» (0+), переведенного на якутский язык. С 1 июня первые серии уже вышли в эфире телеканала, а также стали доступны для просмотра в официальных социальных сетях проекта. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На празднике юные зрители смогли встретиться с любимыми персонажами мультфильма. Кроме того, гостям представили трейлер полнометражного анимационного фильма «Имана» (0+).

Для детей и их родителей выступили артисты Бриллиантового цирка с яркими номерами и фокусами, образцовый детский ансамбль «Тэтим», студия современного танца «Завод», а также юные солисты с музыкальными номерами. Организаторы и партнеры мероприятия подготовили специальные поздравления, а завершился праздник массовым флешмобом.

Заместитель председателя правительства республики Сергей Местников отметил важность работы телеканала «Тооку».

«За 3 года своего существования телеканал играет большую роль в воспитании и культурном развитии детей по всей республике, уделяя особое внимание привитию им родного языка. Очень важно, чтобы на интернет-платформах и телевидении транслировали мультфильмы с героями, говорящими на якутском языке. Мы получаем положительные отзывы от родителей о том, что дети, смотрящие канал «Тооку» каждый день, активно осваивают родной язык. Это говорит о том, что проект достигает своих поставленных целей и имеет потенциал для дальнейшего роста и развития», - сказал Сергей Местников.

