Житель села Батагай-Алыта угнал Камаз, опрокинул его и получил 3,5 года колонии

В Якутии осужден ранее судимый мужчина, совершивший угон грузового автомобиля. Житель села Батагай-Алыта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы доехать до места продажи спиртного. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Злоумышленник угнал автомобиль «Камаз». Однако во время движения он уснул за рулем, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. После этого мужчина покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Суд при назначении наказания учел, что подсудимый имел непогашенную судимость за преступление против собственности. В итоге мужчина приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

