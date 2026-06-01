Дорогу от Усть-Куйги до Депутатского закрыли из-за размыва проезжей части.

В Усть-Янском районе введен запрет на движение всех видов транспорта по участку региональной автодороги «Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора». Ограничение действует на отрезке с 0 по 223 километр включительно (от поселка Усть-Куйга до поселка Депутатский). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Причиной закрытия трассы стал размыв дорожного полотна. Казенное предприятие «Дороги Арктики» настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по данному маршруту. Передвижение в этих условиях представляет опасность как для жизни людей, так и для сохранности техники.

