Водитель автобуса в Новокузнецке остановилась на дороге и спасла ребенка. Фото: НТА

В Новокузнецке водитель рейсового автобуса спасла маленького мальчика, оказавшегося одного на опасной дороге. Об этом сообщает Сибдепо.

Водитель Елена Баранова во время рабочей смены заметила 5-летнего ребенка, который стоял с самокатом в руках на небольшом островке безопасности посреди интенсивного автомобильного движения. Малыш был легко одет и выглядел растерянным: на ногах у него были только сланцы, вокруг на большой скорости неслись автомобили. Женщина не смогла проехать мимо и остановила свой автобус прямо на оживленном кольцевом перекрестке, чтобы спасти ребенка.

«Честно, сердце сжималось. Дорога с огромным трафиком, люди едут с работы, а он один стоит с самокатом в руках», - вспоминает Елена.

Водитель забрала дрожащего малыша в теплый салон и сразу же укутала в свою кофту. На вопрос, где его мама, мальчик ответил: «Мама дома. Я ищу брата с сестрой, но, кажется, не знаю, куда идти». Почти все пассажиры поддержали женщину.

Чтобы успокоить ребенка до приезда полиции, Елена посадила его за руль автобуса. Там мальчик окончательно согрелся и разговорился. Прибывшие сотрудники полиции нашли его маму и благополучно вернули ребенка домой.