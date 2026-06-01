На трассе «Колыма» в Оймяконском районе сняли ограничения для транспорта

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщило о возобновлении движения на участке федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма». Речь идет о отрезке с 1069 километра 400 метров по 1070 километр 120 метров в районе поселка Артык Оймяконского района. Проезд вновь открыт для всех видов автотранспорта. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Напомним, что с 29 мая на этом участке было введено временное ограничение движения. Причиной стал подъем уровня воды в реке Нера, который привел к подтоплению проезжей части.

В настоящий момент дорожные службы продолжают работы по восстановлению поврежденных участков трассы. Водителей просят соблюдать осторожность в зоне проведения ремонтных работ и неукоснительно следовать указаниям временных дорожных знаков.

Получить актуальную информацию о состоянии федеральных трасс А-331 «Вилюй», А-360 «Лена» и Р-504 «Колыма» можно по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8-924-593-80-28.

