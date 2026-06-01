Дочь предпринимательницы из Якутска помогла мошенникам обчистить сейф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Якутска поступило заявление от местной предпринимательницы. Женщина обнаружила, что ее сейф в городской квартире взломан и полностью опустошен. Общая стоимость пропавших ювелирных украшений составила 5,25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что к происшествию причастна дочь потерпевшей. 20-летняя студентка одного из вузов Приморского края, попалась на уловку кибермошенников в интернете. Злоумышленники применили классическую схему психологического давления, заявив девушке: «Твои родители поддерживают вражескую армию. Мы их арестуем и посадим в тюрьму».

Лжесотрудники правоохранительных органов предложили студентке «сотрудничество», которое заключалось в «сканировании» родительского сейфа. Девушка, следуя инструкциям аферистов, спрятала ключи от квартиры под ковриком в подъезде и ушла в кафе. Тем временем «специалисты» тщательно «просканировали» сейф, вынеся оттуда все ценности. Добычей преступников стали 66 предметов ювелирных изделий, которые владелица собирала на протяжении 40 лет. Сейф подчистили так, что вернувшаяся из загородного дома предпринимательница решила, что в квартире обвалился потолок.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru