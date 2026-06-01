Жительница Нюрбинского района обманула якутян на 100 тысяч рублей

Полицейские Якутска установили личность подозреваемой в серии мошеннических действий в отношении местных жителей. Злоумышленницей оказалась 26-летняя уроженка Нюрбинского района. На данный момент выявлено порядка 23 эпизодов ее противоправной деятельности, а общая сумма ущерба потерпевших превысила 100 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Девушка позиционировала себя как кондитер, а также как продавец недорогих товаров из Китая. Для привлечения клиентов она вела активную рекламу в мессенджерах и социальных сетях. Лжепредпринимательница брала предоплату за изготовление тортов на заказ, а также за закупку обуви и других товаров, однако свои обязательства перед заказчиками не выполняла. Деньги она присваивала, а обещанную продукцию людям не отдавала.

В отделы полиции в нескольких районах республики поступили заявления от обманутых граждан. На основании этих обращений возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России («Мошенничество»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители полагают, что количество обманутых граждан может быть значительно больше, поэтому призывают возможных пострадавших обращаться в полицию.

