На полигоне ТКО в Якутске продолжается ликвидация пожара. Фото: администрация Якутска

По состоянию на 1 июня на городском полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на 9 километре Вилюйского тракта, продолжаются активные работы по устранению последствий возгорания. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Вечером 31 мая зону распространения огня удалось локализовать. В настоящий момент все силы и средства сконцентрированы на обваловке очага горения песком и последующем уменьшении площади тления мусора. Работы ведутся в круглосуточном режиме, включая ночное время, чтобы не допустить повторного распространения огня.

Для ликвидации возгорания и обеспечения пожарной безопасности задействованы значительные ресурсы: 2 бульдозера, 2 фронтальных погрузчика, 6 самосвалов для подвоза песка, а также более 10 человек личного состава.

Как сообщил заместитель главы города Якутска Владислав Слепцов, на месте работ имеется необходимый запас песка для обваловки очага горения.

«Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить дальнейшего возгорания. Мы контролируем ситуацию и делаем все необходимое для скорейшей полной ликвидации последствий», - отметил Слепцов.

