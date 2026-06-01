В Ленском районе Якутии 3 июня проверят сирены оповещения

В Ленском районе Якутии 3 июня 2026 года с 10:00 до 16:00 запланирована плановая проверка технического состояния систем оповещения населения. На этот период будут запущены электросирены и громкоговорители. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Местных жителей просят сохранять спокойствие - это всего лишь учения, а не реальная чрезвычайная ситуация. Тестирование оборудования необходимо, чтобы убедиться в его исправности на случай реальной угрозы.

При возникновении вопросов или необходимости уточнить информацию можно обращаться по единому номеру 112, а также по дополнительным телефонам: 8(41137) 23-112, 22-112, 89294601112, 89143073188. Жителей Ленского района просят отнестись к проверке с пониманием и без паники.

