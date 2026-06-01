Глава Якутии Айсен Николаев поздравил детей с 1 июня Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям республики с поздравлением в Международный день защиты детей. Он подчеркнул, что дети - главное богатство и будущее региона, и напомнил о мерах поддержки подрастающего поколения, которые реализуются в Якутии. Среди них - строительство новых школ, программы поощрения талантливых выпускников и развитие движения «Первых». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В 2026 году в республике построят 7 новых школ на 3223 места. На днях дали старт строительству нового здания Физико-технического лицея имени Ларионова, который входит в число лучших школ России. Сегодня в 626 школах учатся 150 796 детей, а в этом году последний звонок прозвенел для 23 945 выпускников.

«С 2022 года в республике действует программа поддержки талантливых выпускников - поощрение в размере 100 тысяч рублей за наивысшие баллы на ЕГЭ», - напомнил Айсен Николаев.

Также в регионе реализуются нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети», инициированные Президентом Владимиром Путиным. Особую гордость вызывают успехи школьников. Ученик 8 класса Физтех-лицея Тимур Местников стал абсолютным победителем олимпиады Максвелла по физике, Александр Скрыбыкин - призером Всероса по английскому языку, а Елизавета Гаврильева победила на олимпиаде по экономике. В Якутии зарегистрировано более 138 тысяч участников «Движения первых». Глава пожелал детям счастливого детства, новых открытий и больших достижений.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru