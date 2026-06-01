В Якутии с 1 июня открыли навигацию для маломерных судов

Министерство транспорта Якутии опубликовало график начала навигационного периода для маломерных судов на 2026 год. Движение разрешается поэтапно - в зависимости от района республики. С 1 июня лодки и катера могут выходить на воду уже в 23 районах и двух городских округах, включая Якутск и Жатай. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С первого дня лета навигация открывается в Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском, Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах, а также в Якутске и Жатае.

Далее график распределен так: с 8 июня - в Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Верхнеколымском районах; с 10 июня - в Оймяконском, Момском, Среднеколымском, Оленекском, Нижнеколымском, Жиганском; с 14 июня - в Абыйском и Усть-Янском; с 16 июня — в Аллаиховском, Анабарском, Булунском (кроме залива Неелова); и только с 23 июля - в заливе Неелова Булунского района. Выход на воду раньше установленных дат запрещен и грозит административной ответственностью. Исключение - контрольно-надзорные органы федеральной власти.

