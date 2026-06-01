ГАИ Якутии начала погоню за автобусом, чтобы вернуть семье сумку с документами Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром в Якутии семья с детьми ехала по магазинам, но из-за перекрытия дорог их автобус свернул на незнакомый маршрут. В спешке пассажиры вышли и только потом поняли, что забыли в салоне сумку с вещами, телефонами и документами. Дети очень расстроились, слез было не избежать. К счастью, рядом оказалась машина ГАИ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сотрудники полиции мгновенно отреагировали на беду. Они посадили семью в патрульную машину и отправились в погоню за автобусом. В итоге удалось добраться до конечной остановки в микрорайоне Звездный, где и нашли пропавшую сумку.

«Мы обратились к сотрудникам, и они мгновенно отреагировали на нашу беду. Нас попросили сесть в их патрульную машину, и мы отправились в погоню за автобусом», - рассказали благодарные жители региона.

Семья выражает огромную признательность старшему лейтенанту Борисову Ариану, лейтенанту полиции Тобонову Айсену и водителю за оперативность и помощь. Желают им успехов в нелегкой работе, а также счастья и крепкого здоровья им и их семьям.

