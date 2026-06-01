В Якутске с 5 июня почти на месяц перекроют улицу Халтурина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 5 июня по 1 июля 2026 года будет временно перекрыто движение транспортных средств по улице Халтурина. Ограничение введут на участке от улицы Строителей до улицы Якутская. Причина - проведение капитального ремонта дорожного полотна. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия.

Работы выполняются в рамках капитального ремонта объекта «Улица Халтурина на участке от ул. Строителей до ул. Якутская». На это время проезд будет полностью запрещен.

Водителей просят заранее планировать маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Рекомендуется использовать соседние улицы для объезда закрытого отрезка.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru