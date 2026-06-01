Ювелирные украшения на 5,2 миллиона рублей похитили из квартиры в Якутии

В республике за минувшие сутки зарегистрировано 8 преступлений. Прокуратура взяла на контроль процессуальные проверки и расследование уголовных дел. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.
В Якутске мужчина 1986 года рождения стал жертвой грабежа - у него открыто, но без применения насилия, похитили сотовый телефон. Подозреваемых уже установили. Также сообщили о краже велосипеда и завели уголовное дело о краже из сейфа.
Злоумышленники взломали дверь квартиры и похитили ювелирные изделия на сумму более 5,2 миллиона рублей. В столице региона также угнали автомобиль. Кроме того, выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения и использования паспорта транспортного средства с признаками подделки.
В Оймяконском районе пресекли преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Однако задержаны девять водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
