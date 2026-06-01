Якутск и два улуса получат «умные» спортплощадки с QR-кодами Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутск, Таттинский и Усть-Алданский улусы стали победителями конкурса Министерства спорта Якутии на оснащение «умным» спортивным оборудованием в 2026 году. На закупку и монтаж выделено 33,48 млн рублей из федерального бюджета и 2,52 млн рублей из республиканского. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

«Умные» площадки оснастят воркаут-комплексами и тренажерами с QR-кодами. Отсканировав код, посетители смогут скачать приложение, где будут инструкции и комплексы упражнений для каждого тренажера. Такие площадки особенно популярны у детей и молодежи.

С 2019 года в Якутии уже появились 37 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, искусственное футбольное поле в комплексе «Дохсун», бассейн в Жатае, спорткомплекс в Нижнем Бестяхе, крытый каток с искусственным льдом в Якутске и другие объекты.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru