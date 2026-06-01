Рейс Якутск – Олекминск перенесен из-за паводка

В Якутии рейс по маршруту Якутск – Олекминск временно отменен из-за неблагоприятной гидрологической обстановки. На участке реки фиксируется повышение уровня воды, а также большое количество плавучего мусора и древесного хлама, что создает прямую угрозу для безопасного судоходства. Отправление предварительно перенесено на 2 июня 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По оперативным данным Администрации Ленского бассейна, ситуация на реке остается сложной. Перевозчик уже уведомил всех пассажиров, купивших билеты, об изменении расписания - через смс-рассылку и по контактным телефонам.

Пассажирам советуют следить за обновлениями на официальных площадках, сохранять посадочные талоны и при необходимости обращаться в кассы речного вокзала для переоформления документов. Администрация Ленского бассейна ведет постоянный мониторинг паводковой обстановки на Лене. Решение о возобновлении рейсов принимают с учетом рекомендаций гидрометцентра и данных о безопасности судоходных путей.

