В Усть-Майском районе Якутии пик паводка пройден, режим ЧС сохраняется

В Усть-Майском районе Якутии уровень воды в реке Алдан постепенно снижается. Пик паводка уже пройден, однако на некоторых территориях обстановка остается сложной. Для обеспечения безопасности населения и предотвращения ущерба решением комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС, который будет действовать до особого распоряжения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Якутского УГМС, спад воды идет с разной интенсивностью. В селах Петропавловск и Чаран Усть-Майского района за четыре часа уровень снизился на 45 см и сейчас составляет 1185 см при критической отметке 1300 см. А вот в Эльжанцах спад всего 22 см, уровень держится на высоких 1290 см при критике 1041 см - там остаются подтопленными 17 дворовых территорий и 3 дома. В Эльдикане уровень воды 1546 см при критических 1515 см. По селу Кюпцы данных пока нет, известно, что подтопленными остаются 27 дворов и 5 домов.

В Томпонском районе в Охотском Перевозе после обеда ожидают спад, но за последние 12 часов вода прибыла на 2 см, уровень - 1226 см при критике 1190 см. В Джебарики-Хая уровень 1089 см при критических 1170 - подтопления нет. В Хандыге за четыре часа уровень вырос на 3 см до 1024 см, угрозы пока нет. В верховьях реки из-за дождей возобновился подъем воды - суточный рост составил 27 см.

