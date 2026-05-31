В Якутии 1 июня детей до 18 лет бесплатно перевезут через Лену

В честь Международного дня защиты детей перевозчик объявил 1 июня 2026 года бесплатный проезд для всех ребят до 18 лет на теплоходе «Московский-11». Акция действует на маршруте Якутск - Нижний Бестях и обратно. Обычная стоимость проезда составляет 250 рублей, но в праздник детей повезут бесплатно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Теплоход будет ходить по расписанию. Из Якутска отправление от станции «Намыв» (улица Ларионова, 16В) в 09:00, 14:00 и 18:30. Из Нижнего Бестяха (улица Пристанская, 33а, Речной вокзал, зал ожидания ЖДЯ) - в 11:00, 16:00 и 19:30.

Перевозчик предупреждает: в рейсе на 11:00 из Нижнего Бестяха возможны небольшие задержки - время отправления зависит от расписания прибытия поезда. Родителям советуют заранее планировать поездку с учетом этой информации. Акция действует только 1 июня.

