Дождь и до +20 градусов обещают синоптики в Якутии 1 июня

В первый день лета в Якутии будет не совсем по-летнему. Так, по прогнозу синоптиков, на юго-западе и юге небольшой дождь, а на севере - дождь с мокрым снегом.

Ветер ожидается умеренный. Однако на северо-западе и по нижней Лене местами прогнозируют порывы до 9-14 метров в секунду. Еще сильнее ветер поднимется на юге - до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах от +4 до +9 градусов. При прояснении возможно снижение до -3...+2 градусов.

Днем будет от +15 до +20 градусов. На юге - от +10 до +15 градусов, а при дожде и на севере похолодает до +5...+10 градусов.

