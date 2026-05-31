Прокуратура взяла под контроль паводковую ситуацию в Усть-Янском районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила об усилении надзора за прохождением весеннего половодья на территории Усть-Янского района. В связи со сложившейся паводковой ситуацией надзорное ведомство взяло на контроль вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в зонах возможного подтопления. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина районная прокуратура во взаимодействии с оперативными службами проводит непрерывный мониторинг обстановки. Специалисты дают оценку полноте и своевременности мер, принимаемых для защиты населения и территории, а также проверяют условия содержания людей в пунктах временного размещения.

Жители могут сообщать о проблемах, связанных с паводком, по специальным телефонным линиям. В прокуратуру республики - по номеру 8-924-469-88-48, в прокуратуру Усть-Янского района - по номеру 8-914-189-22-69.

