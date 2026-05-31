В Якутске 1 июня на площади Победы пройдет праздник «Дети - цветы жизни» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в 12:00 на площади Победы в Якутске состоится семейное торжество «Дети - цветы жизни». Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Для детей и их родителей выступят артисты с концертом и шоу ростовых кукол. Будет организовано шоу мыльных пузырей, игровая зона и контактный зоопарк. Юные посетители смогут порисовать на асфальте, сделать аквагрим, попробовать себя в твистинге (моделирование воздушных шаров) и изотерапии. Также в программе - спортивные состязания и семейные мастер-классы. Для любителей творчества развернут выставку «Семейная мастерская».

Отдельная польза предусмотрена для родителей. На площадке начнет работу выездной консультативный пункт «Семейный МФЦ», где специалисты бесплатно проконсультируют о мерах поддержки семей с детьми.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru