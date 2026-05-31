Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 мая 2026 8:20

Якутия лидирует по росту ВРП среди регионов ДФО

Посчитаны данные за 2024 год
Татьяна ЦВЕНГЕР
Якутия лидирует по росту ВРП среди регионов ДФО

Якутия лидирует по росту ВРП среди регионов ДФО

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Согласно данным Росстата, Якутия стала лидером по росту валового регионального продукта (ВРП) с 2021 по 2024 годы. Статистики за 2025 год еще нет, ее планируют подготовить и обнародовать весной 2027-го. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

К слову, Якутия является лидером в Дальневосточном федеральном округе уже не первый год. Так, за последние 10 лет, республика лишь в 2018-м уступила первенство Сахалинской области.

По итогам 2024-го, ВРП Якутии составил 2 530 млрд рублей (в 2023-м - 2 255 млрд рублей). На втором месте рейтинга оказался Приморский край (2 135 млрд рублей), на третьем Сахалинская область - 1 677 млрд рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru