Якутия лидирует по росту ВРП среди регионов ДФО Фото: Ольга ЮШКОВА.

Согласно данным Росстата, Якутия стала лидером по росту валового регионального продукта (ВРП) с 2021 по 2024 годы. Статистики за 2025 год еще нет, ее планируют подготовить и обнародовать весной 2027-го. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

К слову, Якутия является лидером в Дальневосточном федеральном округе уже не первый год. Так, за последние 10 лет, республика лишь в 2018-м уступила первенство Сахалинской области.

По итогам 2024-го, ВРП Якутии составил 2 530 млрд рублей (в 2023-м - 2 255 млрд рублей). На втором месте рейтинга оказался Приморский край (2 135 млрд рублей), на третьем Сахалинская область - 1 677 млрд рублей.

