На паромной переправе Якутск - Нижний Бестях решат проблему с терминалами. Фото: канал Дмитрия Садовникова

В связи с многочисленными вопросами от жителей республики, первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников прокомментировал ситуацию, сложившуюся на паромной переправе через реку Лену по маршруту Якутск - Нижний Бестях. Данное направление в летний период является единственной связью с «большой землей» для многих якутян, которые едут в районы к родственникам, в командировки и по личным делам, поэтому работа переправы должна быть четкой и стабильной. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В этом сезоне была внедрена новая система оплаты: деньги взимаются не на самом пароме, а на берегу через терминалы и мобильные кассы с выдачей посадочного талона. Переход на цифровую схему не обошелся без сложностей. В первые дни наблюдались перебои с интернетом, зависания платежей и образование очередей. Сказались и объективные факторы: большой уровень воды и технические неполадки. Система является пилотной.

Принято решение установить пункты оплаты возле накопителей. Для независимости от одного оператора связи подключены резервное питание и дополнительные каналы. Техническую часть усиливают специалисты компаний «ЯПК Платежи», «Ростелеком» и РЦИТ.

Системной проблемой остается программный продукт, который работает на терминалах в кассовых зонах переправы. В настоящее время ведется работа с разработчиками для наладки стабильного приема платежей.

Отдельным важным решением стало введение бесплатного проезда для участников специальной военной операции в качестве пассажиров. Для этого достаточно предъявить документы, подтверждающие участие в СВО.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru