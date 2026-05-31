Бесплатные утренние зарядки начнут проводить с 4 июня в Удачном

В городе Удачном стартует летний оздоровительный проект. Администрация организует для местных жителей традиционную утреннюю зарядку, участие в которой смогут принять все желающие, ценящие активный образ жизни. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Мероприятия будут проходить на Центральной площади города. Зарядки начнутся с 4 июня и продлятся до 16 августа. Начало занятий в 9:00. Проводить разминку и следить за правильностью выполнения упражнений будет профессиональный инструктор. Организаторы обещают заряд бодрости и позитивное настроение на весь день в кругу единомышленников. Участие бесплатное.

