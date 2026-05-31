В Абыйском районе из-за ледохода дрейфует 9 судов на Индигирке.

В Абыйском районе Якутии сохраняется напряженная ситуация, связанная с интенсивным прохождением ледохода на реке Индигирка в районе поселка Белая Гора. Специалисты продолжают мониторинг судов, которые течение сорвало с мест планового отстоя. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

28 мая из-за подвижек льда течением унесло 5 теплоходов, принадлежащих ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «АЛБ»). На борту находились 8 человек, которые занимались подготовкой к навигации. В тот же день всех людей удалось эвакуировать.

29 мая из-за резкого начала ледохода с якорной стоянки сорвало 1 лихтер и 4 баржи Публичного акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»). У судов оторвало тросы и якорные цепи. Большинство из них находились на консервации.

Также 29 мая один теплоход, принадлежащий ПАО «ЛОРП», удалось отбуксировать в безопасное место.

По состоянию на 31 мая в свободном дрейфе находятся 9 судов: 5 - от ФБУ «АЛБ» и 4 - от ПАО «ЛОРП». Две баржи сопровождения находятся в 80 километрах от поселка вместе с буксирами «Обь» и «Николай Тюменев», их задача - обеспечивать безопасный пропуск паводковых вод. Остальные 7 судов продолжают дрейфовать по реке.

По данным представителей компаний-собственников, на всех 9 дрейфующих судах отсутствуют нефтепродукты, поэтому угрозы разлива топлива и экологического загрязнения нет.

На 1 июня запланирован вылет вертолета ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) для детального мониторинга ситуации и оценки точного местоположения дрейфующих судов. Собственники обеспечили круглосуточное дежурство.

Ситуация остается на постоянном контроле региональных органов власти и экстренных служб.

