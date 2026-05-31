Дожди мешают спаду паводка в верховьях реки Алдан в Якутии

В Усть-Майском районе вода в реке Алдан начала постепенно отступать, но расслабляться пока рано. Несмотря на то, что пик паводка пройден, на подтопленных территориях сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под председательством министра по делам гражданской обороны Дмитрия Лепчикова. Заместитель начальника Якутского УГМС Вячеслав Шехиров доложил, что спад воды идет неравномерно. В селах Петропавловск и Чаран за четыре часа уровень упал на 45 сантиметров и сейчас составляет 1185 сантиметров при критической отметке в 1300. В Эльжанцах вода ушла на 22 сантиметра, но все еще держится на опасной высоте в 1290 сантиметров при критическом пороге 1041 - там затоплены 17 дворов и три жилых дома.

В Эльдикане обстановка остается напряженной: уровень зафиксирован на отметке 1546 сантиметров, что на 31 сантиметр выше критической отметки. По селу Кюпцы точных цифр пока нет, но известно, что под водой остаются 27 дворовых территорий и пять домов. В Томпонском районе тоже непросто: в Охотском Перевозе вода медленно прибывала, и только после обеда ожидается спад, пока же подтоплены четыре двора. В поселке Джебарики-Хая угрозы пока нет - уровень 1089 сантиметров при критическом в 1170. В Хандыге вода поднялась на три сантиметра, но до опасных значений еще далеко.

В верховьях Алдана из-за дождей вода снова пошла вверх - суточный рост составил 27 сантиметров. На участке Эльдиган наблюдаются спады разной интенсивности от 15 до 130 сантиметров. Дмитрий Лепчиков поручил не прекращать мониторинг в Усть-Майском и Томпонском районах, а администрациям Таттинского и Усть-Алданского районов велел внимательно следить за населенными пунктами вдоль Алдана.

