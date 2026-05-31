Убийство, покушение и угон: три преступления произошло в Якутии 30 мая

Подозреваемого в убийстве установили в Алданском районе

В Якутии зафиксировано три преступления. Расследование каждого дела находится на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Алданском районе расследуется уголовное дело об убийстве. Подозреваемого уже установили. В Ленском районе произошло покушение на убийство. Фигурант также известен правоохранителям. В Вилюйском районе совершен угон автомобиля «Тойота Королла».

Трагический случай произошел в Верхнеколымском районе. Во время охоты на озере утонул 51-летний мужчина. Его тело пока не найдено.

В Якутске у дома по улице Дзержинского водитель «Тойоты Аксио» сбил девятилетнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

