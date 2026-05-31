Якутия готовится к празднованию Бакалдын-2026. Фото: Агентство развития туризма Якутии

Главный праздник эвенкийского народа - Бакалдын - в этом году обещает быть особенно насыщенным. Организаторы уже утвердили концепцию и сценарный план, чтобы встреча родов и семей прошла на самом высоком уровне. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Уже разработана программа, утверждены все положения о конкурсах и соревнованиях, сформированы составы жюри. И профессиональные, и самодеятельные артисты сейчас репетируют, шьют и подгоняют национальные костюмы. 9 июня в Нерюнгри прибудет режиссерско-постановочная группа из Якутска.

Особое внимание уделили безопасности и комфорту гостей. На поляне Таастаах развернут пять медицинских палаток, а в селе Иенгра врачи будут принимать на базе местной амбулатории. Кроме того, на протяжении всех гуляний организуют дежурство бригад скорой помощи. Предусмотрена и выездная торговля. Местные предприниматели и гости из других улусов привезут аутентичные товары, многие из которых представят под узнаваемыми брендами «Сделано в Якутии» и «Якутия - твоя сила духа».

Основные торжества, включая Молодежный эвенкийский Суглан, пройдут с 18 по 20 июня. Самый разгар народных гуляний придется на 20 июня.

Бакалдын - это древний обрядовый праздник, символизирующий встречу солнца, возрождение природы и наступление Нового года у эвенков. Само название с языка коренного народа переводится как «встреча».

