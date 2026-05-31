Программу ко Дню защиты детей подготовили в Нерюнгринском районе

Нерюнгринский район готовится к Международному дню защиты детей. Праздничные программы охватят все поселения, а мероприятия расписаны на два дня. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

31 мая в Нерюнгри состоится открытие летнего сезона. В час дня в Центре культуры и досуга имени Пушкина начнется концертная программа, а в половине третьего в парке «Культурный» стартует игровой марафон. Там же развернется выставка-продажа изделий народных мастеров. Параллельно игровые программы пройдут во всех детских садах района.

Основные торжества выпадают на 1 июня. Для воспитанников коррекционной школы-интерната устроят фестиваль «Волшебные пузыри радости», а в поселках дети выйдут на конкурс рисунков на асфальте. Городская библиотека представит праздник-презентацию летнего чтения, а парк имени Чиряева проведет свои традиционные мероприятия.

В каждом Доме культуры готовят театрализованные и игровые постановки. Ребят из Иенгры ждет веселая велогонка, а в поселке Беркакит на площади пройдет концерт «Вместе весело шагать по просторам». Для семей участников СВО центр «Балаган» организует отдельную программу «Мы разные, но вместе».

В детской поликлинике 1 июня устроят День открытых дверей. Родители с детьми смогут без лишних проволочек попасть к педиатрам, лор-врачам, неврологам, хирургам, травматологам, стоматологам и офтальмологам. Перед входом с девяти до десяти утра пройдет концерт, а каждый маленький пациент получит сладкий подарок. Для тех, кто находится далеко, во «ВКонтакте» запустят онлайн-акцию «Играем в отжимания - считаем до 2026!».

