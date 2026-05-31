Село Фрунзе в Намском районе подключат к нормальной связи и интернету

В Якутии занялись вопросом обеспечения связью небольшого села Фрунзе в Намском районе. Жители ждут, когда в их населенном пункте заработает устойчивая сотовая связь и появится нормальный доступ к интернету. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Замминистра инноваций Михаил Черноградский провел рабочую встречу с главой Намского района Юрием Слепцовым. Главной темой разговора стало подключение села Фрунзе к сотовой связи. Михаил Черноградский заверил, что работа совместно с операторами связи уже идет. Стороны также обсудили установку дополнительных камер видеонаблюдения в селах Фрунзе, Маймага и Графский Берег. Камеры пригодятся для мониторинга прохождения ледохода, а позже помогут отслеживать лесопожарную обстановку.

На встрече затронули и развитие распределительных сетей. В населенные пункты района магистральная инфраструктура уже доведена, но интернет там пока в основном раздается по беспроводным технологиям. Теперь совместно с операторами будут прорабатывать проект строительства сетей GPON. Отдельно остановились на проблеме резервирования базовых станций - они должны работать даже при отключении электричества.

