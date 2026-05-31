Мобильные врачи осмотрели почти 16 тысяч якутян с начала года

Мобильные бригады врачей с начала года объехали почти два десятка районов Якутии и оказали помощь тысячам жителей арктических и труднодоступных сел. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в региональном минздраве, Республиканский центр мобильных бригад с начала 2026 года организовал 32 выезда в 19 районов. За это время врачи осмотрели 15 889 человек. Пристальное внимание уделили детям - их приняли 5 265, и представителям коренных малочисленных народов Севера - помощь получили 4 665 человек.

В разные уголки республики отправлялись многопрофильные взрослые, детские, стоматологические и даже психонаркологические бригады. Они отработали в Оленекском, Момском, Среднеколымском, Абыйском, Булунском, Анабарском и других районах. Детские врачи побывали в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Аллаиховском районах. Стоматологическую помощь оказали в Верхнеколымском и Булунском, а психонаркологическая группа работала в Абыйском районе.

Работа продолжается. Взрослые бригады ведут прием в Верхоянском и Среднеколымском районах, детские - в Булунском и Анабарском, а стоматологи - в Верхневилюйском. Министр здравоохранения Лена Афанасьева подчеркнула, что доступность медицины в арктических территориях остается безусловным приоритетом, а охват почти в 16 тысяч пациентов за неполный год подтверждает востребованность выездного формата.

