Прокуратура Якутии проверит готовность лагерей к приему детей

В прокуратуре Якутии прошло совещание, на котором обсудили готовность к летней оздоровительной кампании. Главный акцент сделали на безопасности и доступности отдыха для детей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Заседание провел заместитель прокурора республики Алексей Башмаков. В разговоре также участвовала вице-премьер правительства Ольга Балабкина. На совещании озвучили планы на этот год: в Якутии собираются открыть 480 организаций отдыха и оздоровления детей. Это лагеря разного типа, где ребята смогут провести каникулы с пользой для здоровья.

Сейчас в самом разгаре приемка учреждений. Специалисты проверяют каждое здание и территорию, проводят обязательную санитарно-эпидемиологическую экспертизу. От результатов этих проверок зависит, откроет ли лагерь свои двери для школьников. Сроки уже обозначены четко. Лагеря дневного пребывания, куда дети приходят только на день, должны заработать к 5 июня 2026 года.

Учреждения с круглосуточным пребыванием, где ребята живут всю смену, примут отдыхающих чуть позже - с 15 июня. В надзорном ведомстве подчеркнули, что будут строго следить за соблюдением всех прав детей на безопасный и полноценный отдых.

