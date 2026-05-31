Ветеранам СВО в Якутии упростили путь к открытию собственного бизнеса

В Якутии для ветеранов боевых действий и их семей упростили получение финансовой помощи на открытие своего дела. С 2022 года в республике заключили уже 852 соцконтракта, а в этом году подход к вернувшимся военнослужащим стал еще лояльнее. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Министр труда и социального развития региона Елена Волкова сказала, что из общего числа договоров 186 подписали напрямую с самими ветеранами, а более 660 - с членами их семей. В этом году законодательство изменилось, и теперь заявления от участников СВО рассматривают без учета доходов их семей. С начала года заключено 67 соцконтрактов, на эти цели направили свыше 18 миллионов рублей.

Желающий начать предпринимательскую деятельность должен сначала прийти в филиал фонда «Защитники Отечества» и получить там рекомендацию. После этого можно обращаться в органы соцзащиты для оформления самого контракта. Проконсультировать готовы как в местных управлениях соцзащиты и МФЦ, так и через портал госуслуг.

Деньги по соцконтракту целевые. Получатель обязан встать на учет в центре занятости, зарегистрироваться как ИП, следовать бизнес-плану и программе социальной адаптации.

