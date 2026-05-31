Психологи Якутии провели 500 консультаций для участников СВО и их семей

Психологи Якутии за минувшую неделю провели более 500 консультаций для участников специальной военной операции и их родных. Помощь оказывалась не только в республике, но и в госпиталях Ростова-на-Дону, а всего поддержку получили 350 человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Глава Якутского республиканского психологического центра Владимир Скрябин рассказал, что специалисты проводили как первичные, так и повторные встречи. Формат работы - от личных бесед до групповых занятий. В районах филиалы центра также активно включились в процесс. Например, алданские психологи выехали в город Томмот, где организовали для семей бойцов практикум «Мои ресурсы» и индивидуальные консультации.

Основные посетители таких встреч - матери и жены действующих военнослужащих, в том числе и тех, кто числится пропавшим без вести. Самый частый запрос от женщин связан с тем, как справиться с негативными эмоциями и сильнейшим эмоциональным истощением. В Нерюнгринском районе прошла акция «В кругу СВОИХ»: там консультировали по вопросам соцподдержки, трудоустройства, реабилитации и пенсионного обеспечения.

