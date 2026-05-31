Более 36 тысяч якутян выполнили нормативы ГТО

На стадионе «Туймаада» имени Николая Тарского 29 мая торжественно открыли Республиканский фестиваль «Мир! Май! ГТО!». Якутяне вновь собрались, чтобы проверить свою физическую форму и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Среди почетных гостей на церемонии присутствовал председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгий Балакшин. В своей речи он подчеркнул, что профильным министерством республики ведется работа по популяризации спорта, и особенно по сдаче норм ГТО. На сегодняшний день в регионе уже более 36 тысяч человек успешно справились с испытаниями и получили заветные значки. Кроме того, парламентарий напомнил, что в прошлом году Госсобрание приняло закон, который предусматривает стимулирование для тех граждан, кто показывает достойные результаты.

После официальной части и церемонии награждения спортсмены и любители приступили непосредственно к сдаче нормативов.

