Мать погибшего от удара током мальчика в Якутске получит компенсацию

В Якутске прокуратура через суд добилась компенсации для матери ребенка, погибшего от удара током. Трагедия произошла в конце июля прошлого года на улице Широких-Полянского. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Восьмилетний мальчик играл возле одного из домов и случайно прикоснулся к алюминиевому проводу, который лежал на земле под напряжением. Ребенок получил смертельный удар током, спасти его не удалось. Провод оказался бесхозным и представлял прямую угрозу для всех, кто мог оказаться поблизости.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина надзорное ведомство направило в суд иск о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Ответчиком выступило ПАО «Якутскэнерго». Фемида встала на сторону матери погибшего мальчика и постановила взыскать с компании более 5,2 миллиона рублей.

Параллельно ведется расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Его результаты находятся на контроле прокуратуры.

