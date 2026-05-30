В Твери задержали мужчину, который почти полгода был в федеральном розыске

В Твери у торгового центра на проспекте Калинина участковые уполномоченные полиции задержали 29-летнего мужчину. Его заподозрили в магазинной краже прямо на месте. Однако, когда стражи порядка проверили гражданина по базам данных, выяснилось гораздо более серьезное обстоятельство. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как пишет «Афанасий-бизнес», оказалось, что с января 2026 года молодой человек находился в федеральном розыске. Его разыскивали за совершение кражи с банковского счета.

Задержанного уже передали инициатору розыска. Теперь ему предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона.

