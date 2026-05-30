В Якутии объявлено штормовое предупреждение 31 мая

В Якутии, по данным метеорологов, опасных и неблагоприятных явлений на ближайшее время не прогнозируется. Однако жителям нескольких районов стоит готовиться к резкой смене погоды - на западе, в центре и на юге республики пройдут небольшие и местами умеренные осадки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Горном, Мирнинском и в Вилюйской группе районов ожидаются местами сильные дожди, а кое-где - с мокрым снегом. Ветер будет умеренным, но по центру и юго-западу порывы могут достигать 9-14 метров в секунду, а на западе, юге и нижней Лене местами - до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов. Однако на западе будет холоднее - от -1 до +4, а на северо-западе и вовсе минус 2-7 градусов. Днем в центральных районах воздух прогреется до +14+19°, на востоке будет теплее - +20+25°, а вот на западе и северо-западе дневная температура не поднимется выше +2+7 градусов.

