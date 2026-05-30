В Якутии на трассе «Нам» уложили первые два километра асфальта

В Якутии на региональной автодороге «Нам» в селе Никольское началась укладка асфальта. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты должны привести в порядок участок протяженностью 4,1 километра. Уже уложен нижний слой асфальтобетона на отрезке в два километра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Перед этим подрядчик восстановил земляное полотно с помощью метода холодного ресайклинга и стабилизации грунта. Второй слой покрытия планируют завершить во второй декаде июня. После этого дорожникам предстоит обустроить примыкания, две автобусные остановки, пешеходные переходы и обновить 67 дорожных знаков.

Подрядчик намерен сдать объект уже в июле этого года. Это на два месяца раньше запланированного срока. Завершение работ с опережением графика позволит жителям села раньше пользоваться новой качественной дорогой.

