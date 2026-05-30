В Якутии с 1 июня подешевеет трансфер до поезда

С 1 июня 2026 года снижается стоимость трансфера для пассажиров поездов на маршруте Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях и обратно. Проезд в одну сторону будет стоить 800 рублей. В эту цену входит поездка на теплоходе и на автобусе от пункта ожидания Нижний Бестях до железнодорожного вокзала. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Отправка пассажиров из Якутска проводится ежедневно в 14:00 с пункта ожидания «Намыв», который находится по адресу улица Ларионова, 16В. Талон на трансфер можно купить одновременно с билетом на поезд на сайте ОАО «РЖД», а также в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на вокзалах Алдана, Томмота, Нижнего Бестяха и в Якутске (проспект Ленина, 24, гостиница «Азимут», 1 этаж). Также талоны можно приобрести прямо на борту теплохода «Московский».

