В Якутии с 15 июня стартуют продажи субсидируемых авиабилетов

Министерство транспорта Якутии объявило о возобновлении программы субсидирования авиаперевозок для жителей арктических районов. С 15 июня 2026 года начнутся продажи льготных билетов на 14 межрайонных арктических маршрутах, сами перевозки также стартуют с этой даты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Право на льготу имеют граждане с постоянной регистрацией в арктических населенных пунктах. Обязательное требование - предъявить ID жителя Якутии (цифровое удостоверение, доступное при оформлении Карты жителя). Детям до шести лет карта не нужна.

«Мера направлена на исключение злоупотреблений и адресное доведение господдержки», - пояснили в министерстве.

Также вводится квота поездок на одного человека в год: пассажир может оформить один билет туда и один обратно либо два билета в одном направлении.

Оформить билеты можно на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «Якутия». Карту жителя Якутии получают на портале card.sakha.gov.ru или в офисах Алмазэргиэнбанка. Телефон «Полярных авиалиний»: 8 800 100 59 59, «Якутии»: 8 800 700 21 90. По вопросам оформления карты можно звонить в банк по номеру 8 800 100 34 22.

