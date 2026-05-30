В Якутске у неплательщицы алиментов арестовали квартиру

В Якутии в рамках всероссийской акции «Судебные приставы - детям» судебные приставы арестовали квартиру женщины, которая систематически уклоняется от выплаты алиментов на своего ребенка. Долг гражданки составляет около 1,5 миллиона рублей, при этом ее собственный ребенок находится в детском социальном учреждении. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Несмотря на ранее принятые меры принуждения, обязательства по содержанию ребенка должница так и не исполнила. В рамках производства судебные приставы нашли принадлежащую ей квартиру в Якутске и наложили на нее арест.

Если женщина не погасит долг в установленный законом срок, квартиру передадут на реализацию, а вырученные деньги направят на погашение алиментной задолженности. Судебные приставы подчеркивают, что такие меры применяются последовательно и направлены на защиту прав и законных интересов детей.

