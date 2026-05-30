В Якутске приставы арестовали 51 объект имущества должников по алиментам

В Якутске в рамках всероссийской акции «Судебные приставы - детям» судебные приставы усилили работу по взысканию алиментов и арестовали 51 объект имущества неплательщиков. В список попали автомобили, недвижимость и другое имущество должников, уклоняющихся от выплат на собственных детей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Арест имущества - одна из самых действенных мер воздействия на тех, кто не платит алименты. Если задолженность не будет погашена, арестованное имущество продадут с торгов, а вырученные деньги направят на погашение долга перед детьми.

Защита прав детей остается приоритетом для судебных приставов. Помимо ареста имущества, в отношении неплательщиков применяют ограничения на выезд за границу и другие принудительные меры.

